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Polis memuru, ailesini görmek için gittiği memleketinde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Polis memuru, ailesini görmek için gittiği memleketinde hayatını kaybetti

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru tüfekle vuruldu. Hastaneye kaldırılan polis, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen 15 yaşındaki K.D. gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Hani ilçesine bağlı Kuyular köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ’da görev yapan polis memuru Veysi Eğin (28), ailesini görmek için köye izne geldi.

Sabah saatlerinde ailesinin husumetlisi olduğu komşusunun kavgasını ayırmak isteyen Eğin, 15 yaşındaki K.D.’nin ateşlediği pompalı tüfekle vuruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Eğin, olay yerindeki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra buradan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne kaldırıldı. Doktorların hastanedeki tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Eğin, hayatını kaybetti.

Eğin’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morgu’na kaldırılırdı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan K.D.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Eğin’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kuyular köyünde defnedilecek.

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