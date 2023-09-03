Samsun'u sel vurdu dehşete düşüren manzaralar! Yol çöktü, araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı
SAMSUN'da etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel nedeniyle ana yollar ve caddelerde yarıklar oluştu. Yarıklara düşen araçlar, vatandaşlar tarafından kurtarılmaya çalışıldı. Kentte suyla dolan bir alt geçitte ise otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu. "Bu büyük bir afet" diyen Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir can kaybı olmadığını açıkladı. Samsun'dan sel manzaraları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden Samsun’a sağanak uyarısı yapılmıştı.
Selin ekili olduğu Samsun’da gece saatlerinden itibaren İlkadım ilçesinde metrekareye 150 kiloya yakın yağış düştü.
Yüksek kesimlerden gelen sel suları il merkezinde cadde ve sokakların suyla kaplanmasına neden oldu. Giriş katları ve iş yerleri sular altında kalırken, bazı cadde ve sokaklarda ise dev yarıklar meydana geldi.
Cadde yarıldı, araçlar yolun içinde mahsur kaldı
İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dr. Kamil Caddesi’ndeki yol da sel sularına dayanamayarak yarıldı. Yarık içerisinde 10 araba mahsur kalırken, şehrin birçok yerinde aynı durum söz konusu olduğundan çekici ve ekipler yetersiz kaldı. Vatandaşlar yarılan yolun içerisinde kalan araçlarını kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştılar.