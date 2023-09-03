Malatya'da minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Malatya-Elazığ karayolunda minibüs ve otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, 13.45 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 06 FF 3692 plakalı otomobil ile Y. C. yönetimindeki 44 AAU 677 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

Kazada H.A. ile T.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.