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Samsun'da alkollü mekan önünde bıçaklı kavga kan akıttı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da alkollü mekan önünde bıçaklı kavga kan akıttı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun İlkadım'da alkollü mekan önünde kavga eden iki alkollü kişinin kavgasında ortaya bıçaklar çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralıyı hastaneye götüren ambulans hafif ticari araçla çarpışarak kaza yaptı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir içkili restoran önünde dün gece saat 23.50 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, küfürleşme yüzünden içkili restoran çıkışı çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Turgut Uzal'ın bıçakla saldırdığı Ergin Çolak (49) ve Recep İlhan (53) çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandılar.

Sokakta oldukları yere yığılan yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Recep İlhan'ı hastaneye götüren Mehmet Yaylan idaresindeki 55 AHM 12 plakalı ambulansa İlyasköy Kavşağı'nda Yaşar Türkcan yönetimindeki 31 AHH 568 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, ambulansta bulunan Recep İlhan ise bir başka ambulansa nakledilerek hastaneye kaldırıldı. Recep İlhan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Turgut Uzal polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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