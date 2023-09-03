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Kartal'da restorana silahla giremeyeceği söylenen polisin boş diye gösterdiği silah patladı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kartal'da restorana silahla giremeyeceği söylenen polisin boş diye gösterdiği silah patladı!

İstanbul Kartal'da girdiği restorana silahla alınamayacağı söylenen polis memuru restoran sahibine silahının boş olduğunu göstermek isterken silahı ateş alan polis memuru bir kişinin yaralanmasına neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi’nde bulunan bir restoranda gece saat 02.52 sıralarında meydana geldi. A.K. isimli polis memuru ile kuzeni S.Y. yemek yemek için bir restorana gitti. İddiaya göre, İşletme Müdürü M.B., polis memuruna silahla içeri giremeyeceğini ve silahı dolaba koyup kilitleyeceklerini belirtti.

Bunun üzerine A.K. isimli polis şarjörü çıkarıp masaya koyarak silahın boş olduğunu söyledi. İşletme müdürü silahı da dolaba koyalım demesi üzerine A.K. isimli şahıs belinden silahı çıkarıp dolduruş yapmadan silahı kaldırarak işletme müdürüne kabzeyi gösterdiği ve şarjör yok silah boş dediği anda silahın ateş aldı.

İşletmede garson olarak çalışan O.A., elinden ve sağ karnından yaralandı. Olay yeri inceleme ekipleri gerekli çalışma yapıldıktan sonra, şüpheliler ‘Taksirle kasten yaralama’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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