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Atletico Madrid-Sevilla maçı ertelendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Atletico Madrid-Sevilla maçı ertelendi

La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid ile Sevilla arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma olumsuz hava şartlarından dolayı ertelendi.

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La Liga'nın 4. haftasında Atletico Madrid ile Sevilla, bugün Civitas Metropolitano'da karşı karşıya gelecekti. Madrid şehrindeki yoğun yağmur nedeniyle müsabaka ertelendi.

La Liga'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yerel yetkililerle ve kulüplerle yapılan görüşmelerin ardından mücadelenin ertelendiği duyuruldu.

Atletico Madrid ile Sevilla arasında oynanacak maçın yeni tarihi ve saatinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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