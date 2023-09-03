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AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi!

AFAD'dan kuvvetli yağış uyarısı! Sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada pek çok il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmeler neticesinde 2-3 Eylül tarihleri arasında sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çorum, Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli, Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

AFAD uyarısında Sinop sarı kod olarak yer aldı. AFAD'ın 'sarı kodu', ‘hava durumu potansiyel tehlikedir’ anlamına gelirken AFAD, yaptığı açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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