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İstanbul Valiliği'nden "Taksim'de voleybol yayını" açıklaması

İstanbul Valiliği'nden "Taksim'de voleybol yayını" açıklaması

İstanbul Valiliği, Türkiye Bayan Milli Voleybol Takımı'nın final maçının Taksim'de canlı yayınlanması konusundaki taleplerin onaylanmadığını açıkladı. Milli maçın; Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik meydanlarında canlı yayınlanması onaylandı.

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Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında "Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu" şeklinde asılsız içeriklerin paylaşıldığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu akşam oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçının ilin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğe yazılı başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Taleplerin 6'sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı, 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı'yla ilgili talep onaylanmamıştır. Bayan Voleybol Milli Takımımızın final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebi Beyoğlu Belediyesi tarafından da yapılmış. Bu talep de Valiliğimizce onaylanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na dev maçta başarılar dilendi.

Türkiye-Sırbistan final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye-Sırbistan final maçı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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