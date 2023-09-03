BIST 8.056
DOLAR 26,69
EURO 28,81
ALTIN 1.665,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mardin'de tır ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!

Mardin'de tır ile kamyonet çarpıştı: 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı!

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Abone ol

Mehmet Ali Irmak (27) yönetimindeki tır, Çalışlı Mahallesi'nden geçen İpekyolu'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonette bulunan 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Saliha Sağlam (50), yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de polisin durdurduğu iki şüphelide uyuşturucu ele geçirildi!
Edirne'de polisin durdurduğu iki şüphelide uyuşturucu ele geçirildi!
Ece Mumay, Çorum'da İskilipli hayranları ile buluştu
Ece Mumay, Çorum'da İskilipli hayranları ile buluştu
İskoçya'daki "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers'ı yendi
İskoçya'daki "Old Firm" derbisinde Celtic, Rangers'ı yendi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük'te yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama: Üzüntü ve büyük kaygıyla karşılıyoruz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük'te yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama: Üzüntü ve büyük kaygıyla karşılıyoruz
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı!
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saldırıyı engellemeye çalışan 15 kişi gözaltına alındı!
Kocaeli'deki o cadde yine köpükle kaplandı!
Kocaeli'deki o cadde yine köpükle kaplandı!
Tunceli'de kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu!
Tunceli'de kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu!
Beşiktaş rotayı Brezilyalı David Luiz’e çevirdi
Beşiktaş rotayı Brezilyalı David Luiz’e çevirdi
İstanbul Valiliği'nden "Taksim'de voleybol yayını" açıklaması
İstanbul Valiliği'nden "Taksim'de voleybol yayını" açıklaması
Orkun Kökçü, Hollanda’da yılın futbolcusu adayları arasında!
Orkun Kökçü, Hollanda’da yılın futbolcusu adayları arasında!
Almanya'da Yahudi karşıtlığıyla suçlanan bakan azledilmeyecek!
Almanya'da Yahudi karşıtlığıyla suçlanan bakan azledilmeyecek!
Bursluluk Sınavı'nda depremzede öğrencilere 30 bin ek kontenjan!
Bursluluk Sınavı'nda depremzede öğrencilere 30 bin ek kontenjan!