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Sakarya'da vatandaşlar garajda erkek cesedi buldu! Polis ekipleri harekete geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da vatandaşlar garajda erkek cesedi buldu! Polis ekipleri harekete geçti

Sakarya Serdivan'da vatandaşlar yol kenarında kapısız bir garajda erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedin üzerinde herhangi bir yaralanma izine rastlamadı.

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Karadere Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar yol kenarındaki açık garajın içinde bir erkek şahsın hareketsiz halde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemelerde şahsın adının V.Ö. ve 59 yaşında olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde herhangi bir yaralanma izine rastlanmazken şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine sevk edildi.

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