Türkiye - Sırbistan voleybol final maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası tarihinde 3. kez zafer arayışıyla sahaya çıkacak. Bu kez rakip olarak 2019'daki finalde karşılaştığımız Sırbistan ile tekrar karşı karşıya geleceğiz. Ay Yıldızlılar, şu ana kadar koleksiyonlarından eksik olan altın madalyayı kazanmak için Giovanni Guidetti'nin önderliğinde Sırbistan'ı geçmeye çalışacak. Peki Türkiye - Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Milletler Ligi'nde ilk kez zafer elde eden ve dünya sıralamasında zirveye yerleşen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sezon tarih yazma yolculuğuna ikinci kez çıkıyor. Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez finale yükselerek ilk altın madalyayı kazanma amacıyla Sırbistan ile mücadele edecekler. Türkiye, organizasyonun C Grubu maçlarını tamamını galip tamamlamış, 16'lı turda Belçika'yı ve çeyrek finalde Polonya'yı elemeyi başarmıştı. Ay-Yıldızlılar, yarı finalde ise son şampiyon İtalya'ya karşı mücadele ederken büyük bir geri dönüşle 3-2'lik skorla galip gelerek adını finale yazdırdı.

Türkiye-Sırbistan maçı hangi kanalda? Türkiye-Sırbistan voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu akşam Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak Türkiye-Sırbistan voleybol final maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Tüm Türkiye'nin ekranlara kitleneceği Türkiye-Sırbistan finali ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

2019 finalinin rövanşı olacak

Sırbistan, A Grubu’nda 5’te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda İsveç’i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya’nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda’yı geçti. Türkiye ve Sırbistan, 2019’da olduğu gibi yine finalde karşılaşacak.

Millilerimiz gümüş madalyada kalmıştı

Başkent Ankara’da oynanan yarı final karşılaşmalarında Türkiye Polonya’yı, Sırbistan da İtalya’yı yenerek finale çıktı. Finalde Türkiye’yi 3-2 yenen Sırbistan, şampiyon olurken, Millilerimiz gümüş madalyada kaldı. İtalya ise bronz madalya elde etmişti.

Giovanni Guidetti bu kez rakip antrenör

Avrupa Şampiyonası’na 2019 yılında ev sahipliği yapan Türkiye’nin başantrenörlüğünü İtalyan Giovanni Guidetti yapıyordu. Zoran Terzic’in çalıştırdığı Sırbistan, Ankara’daki final karşılaşmasında Guidetti yönetimindeki Türkiye’yi 3-2 yenerek şampiyonluk kupasına uzandı. Sırbistan, Brüksel’de bugün oynanacak finalde parkeye Guidetti yönetiminde çıkacak.

Tek eksik madalya Daniele Santarelli ile gelsin

Filenin Sultanları ise eksik tek madalyası altına, Sırbistan’ı daha önce Dünya Şampiyonu yapan İtalyan Daniele Santarelli ile ulaşmaya çalışacak. Bu arada 14 maçtır kaybetmeyen Filenin Sultanları, rakiplerine sadece 6 set verdi.

'Türkiye ustalığını koruyor'

Filenin Sultanları'nın aldığı bu galibiyet, İtalyan basınında büyük bir yer kapladı. İşte atılan başlıklar ve yazılan haberler... İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, "İtalya, ne yazık! İtalya dördüncü sette her şeyi berbat etti" başlığını kullandı. Haberin detayında "Türkiye ustalığını koruyor. Uluslar Ligi'ni kazandıktan sonra İtalya'yı Avrupa Şampiyonası'nda elediler. Santarelli'nin takımı işler kötüye gittiğinde bile pes etmeme erdemine sahipti." denildi.

'İtalya nakavt Türkiye finalde'

Corriere dello Sport ise "İtalya nakavt Türkiye finalde" başlığını kullandı. İtalya'nın Avrupa şampiyonu unvanını koruyamadığı vurgulanan haberde Türkiye'nin müthiş bir geri dönüşe imza attığı okuyuculara aktarıldı. İtalya'nın bronz madalya için mücadele vereceği belirtildi.

'Vargas'ın muhteşem oynadığı karşılaşma...'

Tuttosport, Santarelli'nin Vargas sayesinde inanılmaz bir geri dönüş yaptığını okuyucularına aktardı. Haberde "Mazzanti'nin milli takımı uzun süre kontrol ettiği bir maçın sonunda finalin dışında kaldı. İtalya, Vargas'ın muhteşem oynadığı karşılaşmada Türkiye'ye teslim oldu." sözleri kullanıldı.