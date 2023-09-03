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Erdoğan’dan Sabancı çiftine hastanede ziyaret

Erdoğan’dan Sabancı çiftine hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya, tedavi gördükleri hastanede ziyarette bulundu.

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Yunanistan’ın Leros adasında meydana gelen tekne kazası sonucu yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, şu an tedavi altında bulunuyorlar. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sabancı çiftini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.

Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.

Erdoğan’ın hastaneden ayrılmasının ardından ziyarete ilişkin fotoğraf kareleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğraf karelerinden birinde, tedavisi süren Ali Sabancı da yer aldı.

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