Beşiktaş, Sivasspor engelini rahat aştı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u Milot Rashica ve Omar Colley'in golleri ile 2-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Sivasspor'u konuk etti. Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Omar Colley ile 40. dakikada Milot Rashica kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 7'ye yükseltirken Sivasspor 5 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor da sahasında Ankaragücü'yle karşılaşacak.

Rashica siftah yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferi Milot Rashica, siyah-beyazlı forma altında ilk golünü attı. Ayrıca Kosovalı yıldız Beşiktaş'ın Kosovayla oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi paly-off turu ilk maçında bir de asist yapma başarısı göstermişti. Geçen sezon Galatasaray forması giyen Rashica, Süper Lig'de 4 gol atmıştı.

Maçın önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

90+2: Beşiktaş, kendi yarı alanında top çeviriyor.

90'Maçın sonuna 4 dakikalık kayıp zaman ilave edildi.82'Beşiktaş tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Ante Rebic, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal, üzerine gelen topta hata yapmadı.

81'Bakhtiyar'ın pası ile savunma arkasına sarkan Cenk Tosun kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ki ofsayt bayrağı havaya kalktı.

77'Sivasspor yine etkili geldi. Savunmada Colley'nin kafayla istediği gibi uzaklaştıramadığı top ceza sahasında Barrow'un önüne düştü. Gambiyalı oyuncu, sol çaprazdan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleye paralel dışarı gitti.

76'Sivasspor, gole yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Barrow, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i geçemedi.

75'Vincent Aboubakar oyundan alındı. Cenk Tosun yerine giren isim oldu.Vincent Aboubakar - Cenk Tosun

75'Ev sahibi takımda Rebic, Muleka'nın yerine oyunda.Jackson Muleka - Ante Rebic

72'Sivasspor'da Barrow, Yunus Emre'nin yerine oyuna dahil oldu.Yunus Emre Konak - Modou Barrow

70'Sivasspor'da Gedson'u arkadan çeken Kvet, sarı kart gördü.

67'Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

59'Aboubakar'ın soldan pasına hareketlenen Muleka ceza sahasında topla buluşamadan savunma ayak koydu.

54'Sivasspor etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan Rey Manaj'ın, yakın mesafeli şutu kaleyi bulmadı.

50'Sol çaprazdan Amir Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

47'Sağ kanattan ileri çıkan Rashica'nın ortasına Muleka, istediği gibi vuramadı. Aut.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçın ilk yarısı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 4 dakikalık kayıp zaman ilave edildi.

44'Sivasspor'da Colley'e müdahalede bulunan Manaj, sarı kart gördü.

41'Rashica, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de Sivasspor'a attı.

40'GOL! Beşiktaş, Milot Rashica'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi.

29'Sivasspor golden sonra rakip yarı alana kalabalık gitmek istiyor.

25'GOL! Beşiktaş, Omar Colley'nin kafa golü ile maçta öne geçti. Sağ kanattan Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşuna kale sahasında iyi yükselen Colley, kafayla takımını öne geçiren golü attı.Gol - Omar Colley

13'Sivasspor'da Gerson Rodrigues kenara beni değiştirin işaretinde bulundu.

11'Orta alanda topu alan Chamberlain, savunma arkasına uzun top denedi. Kaleci Ali Şaşal çıktı ve topu kontrol etti.

10'Maçta tempo çok yüksek değil.

6'Aboubakar, rakip yarı alanın ortalarında topla buluştu. Çalımlarla ceza alanına girmek isteyen Kamerunlu golcü, savunmanın müdahalesi ile durduruldu.

2'Savunma arkasına atılan topla ceza sahasına giren Rosier, sağda son çizgide ortasını içeri çevirdi. Kaleci Ali Şaşal topun kontrolünü sağladı.

1' Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

Beşiktaş - Sivasspor 11'ler...

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj