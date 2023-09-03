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Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozluca köyü civarında, hala tespit edilemeyen bir sebepten ötürü orman yangını başladı.

Yangına, 5 yangın söndürme uçağı, 4 helikopterin yanı sıra Kütahya, Bursa ve Eskişehir’den gelen 26 arazöz, 5 dozer ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri ile müdahale edildi.
Yangın bölgesinde çalışmaları takip eden Kütahya Valisi Musa Işın, gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 hektar alanda etkili olan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Işın, "Saat 15.25 civarında Kozluca köyümüzün yakınlarında yangın meydana geldi. Orman Bölge Müdürlüğümüzün ekiplerimizle beraber hemen müdahale ettik. Çok şükür yangın söndürüldü. Şu anda soğutma işlemleri yapılıyor. Yaklaşık 1,5 hektarlık alan zarar gördü. İnşallah fidan dikim döneminde bu alanı yeniden yeşillendireceğiz. Orman Bölge Müdürümüz ile ekibine ve diğer kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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