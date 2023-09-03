Meral Akşener'den 'yerel seçim' açıklaması: Kaç kilo ettiğimizi göreceğiz

Geçtiğimiz gün yerel seçimlere İYİ Parti olarak tek başlarına gireceklerini açıklayan ancak sonrasında yine işbirliği mesajları veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'da konuştu. Akşener, yerel seçimler için "Seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız" ifadelerini kullandı ve CHP'li bazı isimlere yüklenerek "Arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Hem de nasıl çarparım biliyor musunuz? Yüzlerini yere yapıştırırım yere." dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri geride bırakarak yerel seçimlere odaklanırken muhalefet kanadında ise işler iyice çığırından çıktı. Seçim sonrası başta CHP olmak üzere muhalefetin hedefinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vardı.

Muhalefet İYİ Parti'yi suçladı

6'lı masa üyeleri Meral Akşener ve İYİ Parti'yi seçimlerde gereken desteği vermemekle suçladı.

Bu söylemlere ise Meral Akşener'den sert tepki geldi.

Teşkilat üyelerine seslendi

Akşener, Bursa ziyaretleri kapsamında partisinin il teşkilatıyla bir araya geldi.

Akşener, burada bir konuşma yaparak teşkilat üyelerine seslendi.

"İYİ Parti çalışmadı demek koskoca bir yalandır"

Seçim sonuçlarına değinen Akşener, "İYİ Parti çalışmadı demek koskoca bir yalandır" ifadelerini kullandı.

"Yerel seçimlerde kaç kilo ettiğimizi göreceğiz"

Yerel seçimlerde her ilde ayrı aday için hazırlanacaklarını da söyleyen Akşener "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız" dedi.

"Partime saygısızlık edeni çok fena çarparım"

Akşener CHP'li ve CHP medyasındaki bazı kişilerin İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerine de yanıt verirken "Bize verilen oyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı oyu ve diğer siyasi partilerin aldığı oyu toplayın işte bizim partimize oy verenlerin partililerimizin, seçmenimizin Sayın Kılıçdaroğlu'na gerçekten samimiyetle çalıştığını gösterir. Dolayısıyla bana canlarının istediğini söylüyorlar. Ben siyasetçiyim, talep edenim. Ona saygı duymaya gayret ediyorum ama partililerime, arkadaşlarıma saygısızlık edeni çarparım. Hem de nasıl çarparım biliyor musunuz? Yüzlerini yere yapıştırırım yere. Şimdi saygısızlığın, şımarıklığın son bulduğu bir döneme giriyoruz." dedi.

"Hatalardan ders çıkarıp asla tekrarlamayacağız"

Muhalefete tepki gösteren İYİ Parti Lideri Meral Akşener açıklamasında şunları kaydetti:

Seçim geçirdik. Seçimin sonuçlarıyla ilgili olarak suçlandık, kabulümdür. Bunun sorumlusu hepimiziz. O masada oturan 6 kişi ve 6 kişinin temsil ettiği kişidir. Ama şunu kabul etmiyorum. ‘İYİ Partililer çalışmadı’ demek koskoca bir yalandır. İYİ Parti'yi cezalandıranlar Sayın Kılıçdaroğlu’na da oy vermediler. Bize de. Bu hatalardan ders çıkarıp asla tekrarlamayacağız. Çünkü seçmen velinimettir.

Ziyaret sırasında, İYİ Parti’nin Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, 27. Dönem İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Bursa İlçe Başkanları ve çok sayıda partili de hazır bulundu.

Akşener’in Bursa ziyareti sırasında bir düğüne katılarak nikah şahitliği yapması da bekleniyor.