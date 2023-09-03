Fenerbahçe 1 attı 3 aldı!

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü Osayi-Samuel'in attığı golle 1-0 mağlup etti ve milli araya moralli girdi.

Abone ol

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bugün deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaştı. İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile Play-Off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyordu.

Ankaragücü ise sahasında Fenerbahçe'yi yenerek moral bulmak istiyordu, ancak Fenerbahçe mücadeleyi 1-0 kazandı.

Maçın önemli anları

90'Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

84'Topa elle müdahale eden İsmail ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

81'Riad Bajic, Morutan'ın yerine oyunda.

81'Mujakic yerini Hanousek'e bıraktı.

78'Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sarı kart gördü.

74'Fred'e faul yapan Radakovic sarı kart gördü.

60'GOL! Osayi-Samuel skoru 1-0 yapan golü attı. Dzeko'nun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Osayi'nin dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

56'Dzeko'nun ceza sahası solundan yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

52'Bu dakikalarda her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

48'Ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 2 dakika daha oynanacak.

41'Tadic sol kanattan içeri ortaladı. Penaltı noktasında topla buluşan Dzeko gelişine vurdu. Dzeko net pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

34'Efkan'ın araya pasında savunma arkasına sarlan Ali Sowe ceza sahasında topla buluştu. Sowe hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Becao'ya çarpan top kornere çıktı.

33'Cepas topla birlikte ceza sahasına katederken sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci İrfan Can soluna gelen topta gole izin vermedi.

28'Szymanski ceza yayının sağından şansını denedi. Sert şutta top üst ağlarda kaldı.

25'İrfan Can sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında savunma kafayla topu uzaklaştırdı.

19'Bu dakikalarda maç orta alanda top kapma mücadelesiyle geçiyor.

14'Fred ceza sahası içinde topla buluştan sonra önünü boşaltığ vuruşunu yaptı. Fred'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

12'Djokanovic ceza sahası dışından kaleyi düşündü. Top yandan auta gitti.

10'Efkan ceza sahasının sağından içeri ortaladı. Ön direkte Djiku'nun müdahalesiyle top kornere çıktı.

8'Tadic kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Top barajdan döndü.

7'Dzeko sağ çaprazda Mert'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mert bu pozisyonda sarı kart görürken Fenerbahçe kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

3'Tadic sol kanattan içeri ortalamak istedi. Top savunmadan döndü.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Ankaragücü - Fenerbahçe ilk 11'ler...

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Mert, Radakovic, Mujakic, Tolga, Andre, Efkan, Morutan, Renaldo, Sowe

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Fred, İrfan Can, Tadic, Dzeko