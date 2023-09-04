4 kişilik çete 5 milyar lira vurgun yaptı! İstanbul'da çeteye operasyon

İSTANBUL'da 4 kişilik çete, yüksek kar vaadiyle tam 5 milyar Türk Lirası vurgun yaptı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 6 ay süren çalışma sonunda "yüksek kar" çetesini çökertti!

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri 6 ay süren çalışma sonunda "yüksek kar" vaadiyle 5 milyar liralık vurgun yapan 4 kişilik şebekeyi çökertti. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine "İDOL FOREX" adlı sözde yatırım şirketini takibe aldı. Yaklaşık altı ay süren takibin ardından şebekeye eş zamanlı operasyon düzenleyen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri biri kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı.

4 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest kaldı

Gözaltına alınan 4 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dört farklı adrese yapılan operasyonda; çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka/kredi kartı ile suça konu şirket hesaplarının yer aldığı belge ve doküman ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Önce yüksek kar vaadi sonra çöküş

Sosyal medya platformlarına "İDOL FOREX" adlı sözde yatırım şirketi adına reklam veren şebeke, kendisiyle irtibat kuran kişilere yüksek kâr vaadinde bulunuyor. Şebekeye ilk etapta düşük miktarda para yatıran kişilere, kısa sürede yüksek oranda kâr elde ettiği söyleniyor. Daha da yüksek kâr beklentisine giren mağdurlar, daha yüksek miktarda para göndererek şebekenin ağına düşüyor. Yatırım yapan kişinin yatırdığı para, istenen seviyeye ulaştığında ise yatırım yapılan mecralarda yüksek oranda zarara uğranıldığı söylenerek mağdurlar dolandırılıyor.

İDOL'de toplanan para 10 paravan şirkete dağıtıldı

Şebekenin, dolandırıcılıktan elde ettiği parayla öncelikle altın aldığı belirlendi. Sonrasında ise alınan altının yine şebeke tarafından kurulan 10 paravan şirket üzerinden nakde çevrilerek izinin kaybedilmeye çalışıldığı tespit edildi.

SPK'da kaydı bulunmayan yatırım şirketi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri yaptığı incelemelerde "İDOL FOREX" adlı şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nda kaydının bulunmadığını belirledi. Yapılan incelemede ayrıca söz konusu şirketlerin hesap hareketi miktarının 5 milyar lira olduğu da tespit edildi.



Şebeke üyelerinin yakalanmasının ardından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şikâyette bulunan mağdur vatandaşın 261 bin TL'lik mağduriyeti de giderildi.