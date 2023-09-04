Siyasi isimlerden Filelin Sultanları’na tebrik mesajı

Siyasi isimler, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı tebrik mesajlarıyla onurlandırdılar.

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2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'na, siyaset dünyasından gelen tebrik mesajları geldi.

Siyasilerden, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Harikasınız Filenin Sultanları. Sizlerle ne kadar gurur duysak az Milletler Ligi'nden sonra 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, teknik ekibi ve yöneticilerini yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Dünya "1" numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiye'nin "voleybol ülkesi" olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi.