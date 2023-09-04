Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı

Finalde Sırbistan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, nefes kesen bir mücadele sonucunda 3-2'lik skorla 2023 CEV Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli sporcularımızı içtenlikle tebrik ettiğini ifade etti.Abone ol
Filenin Sultanları, çekişmeli bir müsabakada zafer elde ederek Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2'lik skorla geçerek Avrupa şampiyonu unvanını kazandı.
Şampiyonluğun ardından milli sporculara kutlama mesajları peş peşe geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
"Filenin Sultanları hepimize büyük bir gurur yaşattı"
Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ettiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum.
Türk kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden almıştı
Avrupa şampiyonluğunun mimarı olan Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın Kübalı voleybolcusu Melissa Teressa Vargas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şampiyonluk sözü vermişti.
Türk vatandaşı olan Vargas, kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alırken verdiği sözü tuttu.
Vargas, 41 sayıyla gecenin yıldızı oldu.