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Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu!

Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan'ı setlerde 3-2 mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.

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Milletler Ligi’nde ilk şampiyonluğu yaşayan ve dünya sıralamasında zirveye oturan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu sezon 2. kez tarih yazmak için sahaya çıktı. Filenin Sultanları, 3. kez finale çıkma başarısı gösterdiği CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan karşısında ilk altın madalyasını almak için mücadele etti. Türkiye, organizasyonda C Grubu maçlarının 5’ini de kazanmış, 16’lı turda Belçika’yı ve çeyrek finalde de Polonya’yı elemişti.

Ay-Yıldızlılar yarı finalde ise son şampiyon İtalya’yı geriden gelerek 3-2’yle saf dışı bırakmayı başardı. Sırbistan'ı nefes kesen maçta final setinde deviren ve güçlü rakibine 3-2'lik üstünlük kıran A Milli Voleybol Takımımız, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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