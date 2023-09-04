Dünyanın göz bugün Soçi'reki Erdoğan Putin zirvesinde! Tahıl koridoru sürecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya'ya gidiyor. Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ile görüşecek. Kritik zirveye, Soçi ev sahipliği yapacak. Masadaki kritik başlık ise Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak.

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Dünyanın gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleşecek olan zirvede olacak. Görüşmenin ana gündem maddesi, Moskova'nın çekilmesiyle sona eren eren Tahıl Koridoru anlaşması olacak.

Rusya'nın beklentileri var

Ankara uzun süredir, Rusya'nın anlaşmaya dönmesi için çalışıyor. Ancak Moskova yönetiminin beklentileri var. Rusya, tahıl koridorundan kendi ürünlerini ihraç etmek ve tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesini istiyor.

Karadeniz'de istikrar vurgusu

İki liderin görüşmesinde Rusya- Ukrayna arasındaki savaş da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin taraflar arasında uzlaştırıcı rol üstlenebileceğini bir kez daha dile getirmesi bekleniyor. Erdoğan’ın ayrıca, savaşın sadece iki ülkeyi etkilemediğini belirterek, Karadeniz’de istikrar vurgusu yapacağı kaydediliyor.

Masa'daki diğer konu: Suriye

İki liderin gündemindeki bir diğer kritik başlık, Suriye'deki gelişmeler olacak. Ankara-Şam hattındaki normalleşme süreci, sığınmacıların geri gönderilmesi için yürütülen çalışmalar ve PKK/YPG ile arap aşiretleri arasında yaşanan çatışmalar masada olacak.

Cumhurbaşkanlığı'na Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkerede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edeceği belirtildi.