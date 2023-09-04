Melissa Vargas CEV 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'na damga vurdu

Kadın Voleybol Milli Takımımız, CEV 2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2'lik skorla geçerek Avrupa şampiyonu oldu. Milli Takımımızın büyük başarısında finaldeki etkileyici performansıyla öne çıkan isimlerden biri de Melissa Vargas oldu.

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Tarihimizde ilk kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, Türk spor tarihinde de bir ilke imza attı. Milliler, takım sporlarında milli takım seviyesinde ülkemize ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

24 yıl sonra ilk duble!

Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları, voleybol tarihinde benzeri az görülen bir başarıya da imza atmış oldu. Milli Takımımız, 1999'dan sonra ilk kez Milletler Ligi - Avrupa Şampiyonası dublesi yapan ilk takım oldu.

Bu başarıyı 1999 yılında Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası'nda şampiyopn olan Rusya başarmıştı.

Milletler Ligi'nde şampiyon olup dünya 1 numarasına çıktık

2023 yazını yoğun geçiren Filenin Sultanları, Haziran ve Temmuz aylarında Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele etti. Maçlarını art arda kazanan takımımız, çeyrek finalde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçti, finalde Çin'i mağlup eden takımımız, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları, VNL'deki başarısıyla dünya sıralamasında en üst sıraya çıktı.

Namağlup Avrupa şampiyonluğu!

VNL'de başlayan yenilmezlik serisini Avrupa Şampiyonası'na taşıyan Filenin Sultanları, art arda 15 galibiyet alarak namağlup şekilde Avrupa şampiyonu oldu.