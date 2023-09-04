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Benzin ve motorinden sonra LPG'ye kallavi zam geliyor! 4 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorinden sonra LPG'ye kallavi zam geliyor! 4 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Seçimlerin ardından benzin ve motorine üst üste gelen zamların ardından bir zam da LPG (otogaz) fiyatlarına zam geliyor. Benzin ve mazot fiyatı gelen zamlarla 36-37 TL seviyelerine yükselirken, otogaz fiyatı da zam furyasına kapıldı. LPG fiyatları 17 lirayı geçecek. İşte 4 Eylül 2023 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel akartakıt fiyatları…

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Benzin ve motorin fiyatları (mazot) için peş peşe yapılan zamların ardından bu kez de LPG fiyatları (otogaz) için tabela değişecek. Benzin ve motorin zamlarının ardından aracına LPG taktırmaya koşanları düşündürecek haber geldi. LPG'ye bu gece kallavi zam var.

Bu gece 1 lira 30 kuruş zam geliyor

LPG'ye bu geceyarısı uygulanacak şekilde 1 lira 30 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Böylece otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59 TL, İzmir’de 17,32 TL ve Ankara’da 17,58 TL’ye yükselecek.

4 Eylül Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları

İSTANBUL
Benzin: 36,75 TL
Motorin: 37,89 TL
LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA
Benzin: 37,29 TL
Motorin: 38,39 TL
LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR
Benzin: 37,35 TL
Motorin: 38,53 TL
LPG (Otogaz): 16,02 TL

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