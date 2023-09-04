Mansur Yavaş aday olacağı partiyi açıkladı! İYİ Parti'den mi aday oluyor?

MART 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerde tekrar aday olduğunu geçen hafta duyuran Mansur Yavaş, şimdi de hangi partiden aday olacağını açıkladı. Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağı ve CHP'nin "sağcı aday olmasın" denilerek aday yapılmayacağı iddia ediliyordu.

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Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi iktidar ve muhalefet partilerinin özellikle Ankara ve İstanbul adayları merak ediliyor. Yerel seçimler için geri sayıma geçilirken, adaylığını duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan yeni açıklama geldi. Yerel seçimlere 7 ay kala muhalefetteki umutsuzluğa anlam veremediğini söyleyen Mansur Yavaş, başka partiden aday gösterilme ihtimaline karşın ise "Bundan böyle adaysak CHP'den adayız" diyerek noktayı koydu.

Yavaş, o cümlelere alınmış!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Fatih Altaylı'nın kendisi hakkında, "Adaylığını açıkladı ama CHP içinde istemeyenler olduğunu biliyoruz. Çankaya Belediye Başkanı'nın da adı geçiyor. CHP istemezse İYİ Parti ister, hatta AK Parti bile onu ister" sözlerine cevap verdi.

CHP gücü olmadan seçimi kazanamayız

Altaylı, köşe yazısında; Yavaş cephesinden kendisine mesaj iletildiğini söyledi, "Anladığım kadarı ile bu iyi niyetli cümleme biraz alınmış" dedi ve Yavaş'ın cümlelerini aktardı: Yavaş, Altaylı'ya şunları söyledi: “Aday olacaksam CHP'den olurum. Ankara'da CHP güçlü bir parti. CHP'nin gücü olmadan seçim kazanamayız.”

6'lı masadaki moralsizliğe anlam veremiyor

Altaylı ayrıca Mansur Yavaş'ın 6'lı masa ile ilgili düşüncelerine de yer verdi, "Mansur Yavaş, yerel seçim öncesi 6’lı masanın bu denli moralsiz olmasına bir anlam veremiyor. Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri kaybedildi ama 19 büyükşehri yerelde kazanacak oya ulaşıldı. Keza kazanılacak ilçe sayısında da artış var. Bu dağınık tablonun, bu birbirine düşmüş masanın kimseye faydası yok."