Memur-Sen tek tek hesapladı! Memur ve emeklinin zamlı maaşları beli oldu! Ek ödemeler uçtu
Milyonlarca memur ve memur emeklisi adına hükümetle zam pazarlığına oturan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), memurlara yapılacak zamla birlikte en düşük ve en yüksek memur maaşlarını hesapladı. Memur-Sen, en düşük memur maaşının 1 Ocak 2024'teki yüzde 46,81'lik artışla 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükseleceğini bildirdi.
Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 maaş zam oranları belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca alınan toplu sözleşme kararlarına göre memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı 2024 için yüzde 26,50, 2025 için yüzde 11,30 olacak. Memur-Sen, 2024 zamlı maaşlarını tek tek hesapladı. En düşük memur maaşı 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81'lik artışla 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek. Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.
Memur-Sen’in açıklamasına göre, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde, 2024 için yapılacak yüzde 15+10’luk zamla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 için yapılacak yüzde 6+5’lik zamla yıllık kümülatif yüzde 11,30’luk artış yaşanacak. İki yıllık zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak. Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025’teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.
En düşük memur maaşı yüzde 46.81 artacak
Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya göre en düşük maaş, öngörülen yüzde 15’lik zam, enflasyon farkı, toplu sözleşme ikramiyesi ve aile yardımıyla 1 Ocak 2024’te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek.
399 sayılı KHK’ye tabi personelin ücret tavanı 2024’ün ilk 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruşa, ikinci 6 ayda 35 bin 296 lira 59 kuruşa, 2025’in ilk 6 ayında 37 bin 414 lira 39 kuruşa ve ikinci 6 ayda 39 bin 285 lira 11 kuruşa yükseltilecek.