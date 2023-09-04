Memur-Sen tek tek hesapladı! Memur ve emeklinin zamlı maaşları beli oldu! Ek ödemeler uçtu

Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 maaş zam oranları belli oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca alınan toplu sözleşme kararlarına göre memur ve memur emeklilerine yapılacak toplam zam oranı 2024 için yüzde 26,50, 2025 için yüzde 11,30 olacak. Memur-Sen, 2024 zamlı maaşlarını tek tek hesapladı. En düşük memur maaşı 1 Ocak 2024'te yüzde 46,81'lik artışla 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek. Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025'teki zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı zammı yapılacak.