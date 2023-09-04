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8 Eylül'e kadar sürecek! Okullarda uyum programı bugün başlıyor

8 Eylül'e kadar sürecek! Okullarda uyum programı bugün başlıyor

MEB tarafından, tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları bugün başlayacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre okul öncesi ile ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı bugün itibarıyla başlıyor. Öğrenciler, 8 Eylül'e kadar sürecek uyum programı kapsamında öğretmenler ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 8 Eylül'e kadar sürecek uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

Okul öncesinde, aile ve çocuklarla yürütülecek uyum sürecine destek amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer veriliyor.

İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneği bulunuyor.

Ortaokullarda 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 11-15 Eylül'de yapılacak.

Velilere yönelik 11 Eylül Pazartesi günü okula uyum rehberi sunumu yapılacak, ikinci gün aile ve çocuklara okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak, kalan üç günde ise rehberlik uygulamalarına yönelik etkinlikler yapılacak.

Uyum haftasında ortaöğretim kurumlarında eğitim öğretime başlayan hazırlık ve 9'uncu sınıf öğrencileriyle velileri, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce okulları hakkında bilgilendirilecek.

Ayrıca bu bir haftalık dönemde, öğrencilerin yeni girdikleri okul ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunacak becerilerin kazandırılması ve okula aidiyet duygusunun geliştirilmesi hedeflendi. Liseye başlayan öğrenciler ve velileri için de etkinlikler planlandı.

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