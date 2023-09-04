CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Perinaz Yaman açıklaması! İlk kez konuştu: Bilseydim...

Perinaz Yaman’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan hemen önce, 26 Mayıs’ta danışman olarak atadığının açığa çıkması partide tepkilere neden olmuştu. Kılıçdaroğlu, tepki çeken bu atama hakkında ilk kez konuştu.

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Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçiminin iki turu arasında yaptığı iki danışman ataması eleştiri konusu oldu. Özellikle Atatürk’e ve Kılıçdaroğlu’na sosyal medyada hakaret eden Perinaz Yaman’ın danışman olarak atanmasına tepki gösterildi.

Atatürk ve laiklik karşıtı Yaman’ın, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan iki gün önce, 26 Mayıs günü atandığı ve 4 Haziran’da diğer bütün danışmanlarla birlikte görevine son verildiği anlaşıldı.

Kılıçdaroğlu, Halk TV'den Fikret Bila'ya konuştu. “Sosyal medyada Atatürk’e ve size ağır ifadeler kullanan Perinaz Yaman’ı neden danışmanlığa atadınız” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti. 'AK Parti Kadın Kolları’nda çalışmış. Hayatın gerçeğini görmüş CHP’ye geçmek ve CHP için çalışmak istiyor' dediler. Batman’da desteği olan bir isim, bu ilde katkısı olur diye önerildi. Ben de o günlerde bir gün bir ilde, ertesi gün başka ilde çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. İncelemeye zamanım yoktu. Danışmanları bölgelerinde etkili olan isimlerden seçiyorduk ki seçim öncesi gidip orada çalışsınlar. Çoğu bu amaçla alınmıştır. Seçimden sonra da hepsinin görevi bitti. Kamudan gelen danışman arkadaşlarımız hariç.”

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



“Şimdi çok ağır, ölçüsüz eleştiriler yapıyorlar. Eleştirileri elbette saygıyla karşılıyorum. Ancak nezaket sınırlarını aşmaması lazım. Eğer seçimleri kazansaydık o zaman belki bizim politikamızı yere göğe sığdıramayacaklardı sığdıramayacaklardı.”