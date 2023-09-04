Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan kararın, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca alındığı belirtildi.Abone ol
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkerede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere bugün Soçi'ye gidiyor. Görüşmenin ana gündem maddesinin Rusya’nın 17 Temmuz’da çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması olması bekleniyor.