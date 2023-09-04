Tanju Özcan ve Eren Erdem birbirine girdi: İnanılmaz seviyesiz bir adamsın

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, canlı yayında birbirine girdi. Erdem, Özcan'ın kendisine yönelik "2'nci sınıftan terk" iddiasını anımsatarak onu muhatap almadığını söyledi. Bolu Belediye Başkanı ise Erdem'e, "İnanılmaz seviyesiz bir adamsın." dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem arasındaki canlı yayında yaşanan tartışma gündem oldu. TV100'deki Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak katılan iki isim arasında bir anda tansiyon yükseldi.

Eren Erdem, CHP'deki danışman atamalarına ilişkin açıklamada bulunurken, Tanju Özcan kendisine "Genel Başkan kaç danışmanı olduğunu biliyor muydu?" sorusunu sordu.

"Ben yalancıları muhatap almam"

Kendisine yöneltilen soruyu kimin sorduğunu merak eden Erdem, aldığı cevap sonrasında, "Tanju Bey benim muhatabım değildir. Çünkü kendisi yalancıdır. Benim ilkokul ikiden terk olduğumu iddia etmiştir. Yalan söylemektedir. Ben yalancıları muhatap almam." diye konuştu.

Tanju Özcan ise, "Acaba verecek cevabın olmadığı için olabilir mi? Senin bir ideolojin var mı?" sözleriyle yanıt verdi.

Eren Erdem, Özcan'ın verdiği cevabın ardından şunları söyledi:

"Bilimsel makalelere konu olmuş bir siyasetçiyim. Tanju Bey üniversite bitirmiş ama geldiğimiz noktada, Tanju Bey gibi arkadaşlarımız başörtülü kadınları tahkir ettiği, aşağıladığı için o insanların kalp kırıklıklarını, kırgınlıklarını giderme adına özel bir çaba içerisindeyiz.

"İnanılmaz seviyesiz bir adamsın"

Erdem'in açıklamalarının ardından Tanju Özcan ise şu ifadelere yer verdi:

"Kusura bakma Eren Bey. İnanılmaz seviyesiz bir adamsın, yapma. Kaç tane danışmanı vardı diye soruyorum. ‘4 Haziran’da kaç tane danışmanı vardı Genel Başkanın’ diye soruyorum. Kaç kişiyi milletvekili yaptı, 4.5 yıldır belediye başkanıyım öğrenemedim. Senin ideolojin nedir, hala bilmiyorum."