Isparta'da otomobilin çarptığı trafik polisi şehit oldu

Isparta Valisi Aydın Baruş da kaza yerine gelerek bilgi aldı. Şehit polisin radar levhasını koymak için ekip aracından indiği sırada başka bir otomobilin çarptığını ifade eden Baruş, "Polis memurumuz olaydan sonra hastaneye kaldırıldı ancak şehit oldu. Görevi başında şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.