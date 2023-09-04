BIST 8.056
DOLAR 26,73
EURO 28,86
ALTIN 1.671,97
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı açıkladı: İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları!

İçişleri Bakanı açıkladı: İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 7 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin düzenlediği operasyonda 202 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, 2 şüphelinin yakalandığı operasyonun devamında ise 2 şüphelinin daha yakalandığını ve bunlardan 3'ünün tutuklandığını kaydetti.

Ordu ve Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele müdürlüklerinin düzenledikleri operasyonda da 3 uyuşturucu satıcısının yakalandığı ve 397 kilogram skunk, 10 kilogram da toz esrarın ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Sigaraya 5 TL zam geldi! Paketi 53 lira oldu! En ucuzu 47 lira...
Sigaraya 5 TL zam geldi! Paketi 53 lira oldu! En ucuzu 47 lira...
Tanju Özcan ve Eren Erdem birbirine girdi: İnanılmaz seviyesiz bir adamsın
Tanju Özcan ve Eren Erdem birbirine girdi: İnanılmaz seviyesiz bir adamsın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Perinaz Yaman açıklaması! İlk kez konuştu: Bilseydim...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Perinaz Yaman açıklaması! İlk kez konuştu: Bilseydim...
Muharrem İnce'den CHP'ye kuvvetli dönüş sinyali
Muharrem İnce'den CHP'ye kuvvetli dönüş sinyali
Melih Gökçek'e 'Senden korkan senin gibi olsun' diyen Güntekin Onay: Beni hapse gönderirse...
Melih Gökçek'e 'Senden korkan senin gibi olsun' diyen Güntekin Onay: Beni hapse gönderirse...
8 Eylül'e kadar sürecek! Okullarda uyum programı bugün başlıyor
8 Eylül'e kadar sürecek! Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Yeni Parti kuruluyor, başına Abdullah Gül geçiyor! Fehmi Koru o Ahmet Necdet Sezer olmasın!
Yeni Parti kuruluyor, başına Abdullah Gül geçiyor! Fehmi Koru o Ahmet Necdet Sezer olmasın!
Türkiye MotoFest'te Zara ve Emre Aydın coşkusu!
Türkiye MotoFest'te Zara ve Emre Aydın coşkusu!
3 aşamalı kapsamlı değişim için yol haritası belli oldu! İstanbul'da kritik toplantı
3 aşamalı kapsamlı değişim için yol haritası belli oldu! İstanbul'da kritik toplantı
Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Kırıkkale'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
Bursa'da tek katlı ev cayır cayır yandı!
Bursa'da tek katlı ev cayır cayır yandı!