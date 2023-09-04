ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı! Yıllık artış yüzde 128...

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonun yüzde 128,05 olduğunu açıkladı. ENAG’ın verilerine göre aylık enflasyon ağustosta 8,59 yüzde oldu.

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 8,59; yıllık enflasyon ise yüzde 128,05 olarak hesaplandı.

ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ağustos ayında %8,59 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %128,05 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu" denildi.