ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı! Yıllık artış yüzde 128...

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonun yüzde 128,05 olduğunu açıkladı. ENAG’ın verilerine göre aylık enflasyon ağustosta 8,59 yüzde oldu.Abone ol
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.
ENAG verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 8,59; yıllık enflasyon ise yüzde 128,05 olarak hesaplandı.
ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ağustos ayında %8,59 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %128,05 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu" denildi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,32 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.