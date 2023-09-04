BIST 8.056
DOLAR 26,73
EURO 28,86
ALTIN 1.672,17
HABER /  EKONOMİ

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı! Yıllık artış yüzde 128...

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı! Yıllık artış yüzde 128...

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonun yüzde 128,05 olduğunu açıkladı. ENAG’ın verilerine göre aylık enflasyon ağustosta 8,59 yüzde oldu.

Abone ol

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 8,59; yıllık enflasyon ise yüzde 128,05 olarak hesaplandı.

ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ağustos ayında %8,59 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %128,05 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu" denildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,32 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 7,32) göre bir önceki ay yüzde 47,83 olan yıllık enflasyonun yüzde 56,37'ye çıkacağı hesaplanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
İçişleri Bakanı açıkladı: İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları!
İçişleri Bakanı açıkladı: İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonları!
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Sigaraya 5 TL zam geldi! Paketi 53 lira oldu! En ucuzu 47 lira...
Sigaraya 5 TL zam geldi! Paketi 53 lira oldu! En ucuzu 47 lira...
Tanju Özcan ve Eren Erdem birbirine girdi: İnanılmaz seviyesiz bir adamsın
Tanju Özcan ve Eren Erdem birbirine girdi: İnanılmaz seviyesiz bir adamsın
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Perinaz Yaman açıklaması! İlk kez konuştu: Bilseydim...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Perinaz Yaman açıklaması! İlk kez konuştu: Bilseydim...
Muharrem İnce'den CHP'ye kuvvetli dönüş sinyali
Muharrem İnce'den CHP'ye kuvvetli dönüş sinyali
Melih Gökçek'e 'Senden korkan senin gibi olsun' diyen Güntekin Onay: Beni hapse gönderirse...
Melih Gökçek'e 'Senden korkan senin gibi olsun' diyen Güntekin Onay: Beni hapse gönderirse...
8 Eylül'e kadar sürecek! Okullarda uyum programı bugün başlıyor
8 Eylül'e kadar sürecek! Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Yeni Parti kuruluyor, başına Abdullah Gül geçiyor! Fehmi Koru o Ahmet Necdet Sezer olmasın!
Yeni Parti kuruluyor, başına Abdullah Gül geçiyor! Fehmi Koru o Ahmet Necdet Sezer olmasın!
Türkiye MotoFest'te Zara ve Emre Aydın coşkusu!
Türkiye MotoFest'te Zara ve Emre Aydın coşkusu!
3 aşamalı kapsamlı değişim için yol haritası belli oldu! İstanbul'da kritik toplantı
3 aşamalı kapsamlı değişim için yol haritası belli oldu! İstanbul'da kritik toplantı