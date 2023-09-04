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Dolar ve Euro'da hareketlilik sürüyor! Haftanın ilk işlem gününde rakamlar...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolar ve Euro'da hareketlilik sürüyor! Haftanın ilk işlem gününde rakamlar...

Haftanın ilk işlem gününde Dolar ve Euro'daki rakamlar merak ediliyor. Hareketlilik sürüyor bugün de ibra yukarı yönlü...

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 İstanbul serbest piyasada dolar 26,7090 liradan, avro 28,8030 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 26,7070 liradan alınan dolar, 26,7090 liradan satılıyor. 28,8010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 28,8030 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 26,7180 lira, avronun satış fiyatı ise 28,9610 lira olmuştu.

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