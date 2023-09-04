Batman'da arazi kavgası çıktı, kan aktı! imam kurşunların hedefi oldu

Sigaraya 5 TL zam geldi! Paketi 53 lira oldu! En ucuzu 47 lira...

Tanju Özcan ve Eren Erdem birbirine girdi: İnanılmaz seviyesiz bir adamsın

Melih Gökçek'e 'Senden korkan senin gibi olsun' diyen Güntekin Onay: Beni hapse gönderirse...