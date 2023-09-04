Batman'da arazi kavgası çıktı, kan aktı! imam kurşunların hedefi oldu

Batman’da akrabalarıyla arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden imam, kurşunların hedefi oldu.Abone ol
Batman’ın Beşiri ilçesinde dün akşam yaşanan olayda, cami imamı Seyfettin Ari ile yakınları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Akrabalar arasında çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.
Kavga sırasında silahına davranan biri, imam Seyfettin Ari'yi vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Ari'yi görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralanan Ari, hastaneye kaldırıldı. Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.