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Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyondaki sert yükseliş sürüyor...

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyondaki sert yükseliş sürüyor...

TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz'da yüzde 9.49 artan enflasyon Ağustos'ta da yüzde 9.09 arttı. ENAG ise Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 8,59 olarak açıklamıştı. TÜİK'in enflasyon rakamları ilk kez ENAG'ın enflasyon rakamının üzerine çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos'ta enflasyon aylık bazda yüzde 9.09, yıllık bazda ise yüzde 58.94 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artış göstermişti.

TÜİK’e göre, TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.

En yüksek ve en düşük artış

Ağustos ayı enflasyonu için ortalama tahmin, Reuters anketinde aylık yüzde 7, yıllık yüzde 55,9, AA anketinde ise aylık yüzde 7,32, yıllık yüzde 56,37 olmuştu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %89,31 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu. Bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 49,41, aylık yüzde 5,89 arttı

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