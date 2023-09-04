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ABD'de kayıp çocuğun istismara uğradığı ortaya çıktı! Kadın tutuklandı

ABD'de kayıp çocuğun istismara uğradığı ortaya çıktı! Kadın tutuklandı

ABD'de polisin her yerde aradığı 15 yaşındaki çocuk, arkadaşının annesi olan Ashleigh Watts'ın evindeki yatak odasında çıplak halde bulundu. Çocuk ve ikiz kardeşi, Watts ile cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyince, kadın tutuklandı.

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ABD'de, bu kadar da olmaz dedirten bir olay meydana geldi. 15 yaşında bir çocuk kayıplara karıştı. Arama çalışmalarına başlayan ekipler çocuğu, arkadaşının annesi olan Ashleigs Watts'ın evindeki yatak odasında çıplak halde buldu.

Çocuğun bulunmasıyla birlikte Watts gözaltına alındı. Daha sonra kaybolan çocuk, ekiplere verdiği ifadede ikiz kardeşiyle birlikte Watts ile cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Öte yandan Watts'ın kocası da gece yarısı eve geldiğinde eşini ve çocuğu kanepede çıplak şekilde bulduğunu, çocuğun uyuyormuş gibi yaptığını söyledi.

Reşit olmayan kişilerle ilişkiye girmek suçundan tutuklanan kadın, suçlu bulunması halinde 30 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

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