Ahmet Hakan CHP yönetimini uyardı: Bunlar başa çok bela olur

Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanan Perinaz Yaman hakkında "Bir davaları olmadığı halde abartılı bir dava savunucu rolü oynarlar. Karşı tarafa saldırırken terbiyesizleşmekte asla sınır tanımazlar" değerlendirmesinde bulundu.

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Sosyal medya hesabında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Atatürk'ün aleyhinde paylaşımlar olan Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışmanı olarak atayan Kılıçdaroğlu, şaşkınlıkla karşılandı.

Eleştirilere ilişkin Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, “Sosyal medyada Atatürk’e ve size ağır ifadeler kullanan Perinaz Yaman’ı neden danışmanlığa atadınız?” sorusuna "O günler koşullarında araştırma yapacak zamanım yoktu. Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım. Bir arkadaşım tavsiye etti." cevabını verdi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atanan Perinaz Yiğit'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu tiplerden kurtuluşun tek bir yolu vardır"

Ahmet Hakan bugünkü yazısında Yaman'ın üslubunun çirkin olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Adı: Perinaz Yaman. Kısa bir süre önce “hızlı AK Partili” olarak takılan bu hanım, aniden taraf değiştirmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu’na “danışman” olarak atanmış. Bu hanım, AK Partili takılırken sosyal medyada ortalığı kasıp kavuruyormuş resmen: Atatürk’e hakaretler, Kılıçdaroğlu’na laf çakmalar, CHP’ye yönelik aşağılamalar falan. Şöyle bir baktım diline, üslubuna, yaklaşımına. Yaptığı her paylaşımdan kabalık, hoyratlık, basitlik, bayağılık ve nezaket yoksunluğu yükseliyordu buram buram. AK Partili iken... Dili kirliymiş, üslubu çirkinmiş, görüşlerini ifade tarzı bayağıymış, siyasi yaklaşımları basitmiş. Böyle biri CHP’ye geçip Kılıçdaroğlu’na danışman olunca ne yapar? Tabii ki şunu yapar: Kabalığını, hoyratlığını, basitliğini, bayağılığını ve nezaket yoksunluğunu bu kez Tayyip Erdoğan’a ve onun siyasi çizgisine yöneltir. Bu tiplerin ortak özellikleri vardır. Bir davaları olmadığı halde abartılı bir dava savunucu rolü oynarlar. Karşı tarafa saldırırken terbiyesizleşmekte asla sınır tanımazlar. Bilgi ve birikim eksikliklerini bayağılaşarak örtmeye çalışırlar. Bu tiplerden kurtuluşun tek bir yolu vardır: Her parti, “Bizim çizgimizde böylesi bir bayağılığa, çirkinliğe, kabalığa, terbiyesizliğe yer yok” diyerek... Bunlara kapıyı gösterecek. Yoksa bunlar başa çok bela olur."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

Perinaz Mahpeyker Yaman Kılıçdaroğlu için ne dedi?

Perinaz Mahpeyker Yaman'ın 26 Mayıs 2023’te Kılıçdaroğlu tarafından ‘Kadın ve Aile Politikaları’ndan sorumlu danışman olarak atandığı ortaya çıkmıştı.

Mahpeyker Yaman, 27. Dönem AKP Batman milletvekili adayıdır. Kendisini yazar ve iş insanı olarak tanıtan Yaman evli ve 6 çocuk annesi. Batman'ın yerel gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Yaman, Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu. "Yarın (Allah muhafaza) bu ülkede iç savaş çıkarsa, ülkeden ilk kaçanların başında Kemal Kılıçdaroğlu olur çünkü kanı bozuk" demişti.