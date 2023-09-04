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Erzurum’da 3 lezzet daha coğrafi işaret aldı!

Erzurum’da 3 lezzet daha coğrafi işaret aldı!

Gaziantep ve Konya’dan sonra ülkemizde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum’da Cılbıra, Herle Aşı Çorbası ve Hink Yemeği artık tescilli ürünler arasında yerini aldı.

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Erzurum Ticaret Borsası (ETB) tarafından üç ürün için 2021 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRK PATENT) yapılan mahreç işareti başvurusu yapıldı. TÜRK PATENT tarafından yapılan değerlendirme sonucu Erzurum Cılbıra / Erzurum Çılbır, Erzurum Herle Aşı Çorbası ve Erzurum Hink Yemeği coğrafi işaret aldı. Böylece Erzurum’da 53 ürün coğrafi işaretli oldu.

Bunlardan 47’si mahreç işareti alırken, 6 ürün menşei adı aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu daha önce kendilerine yapılan başvuruları değerlendirdi ve 2023 yılında Erzurum’dan 13 ürün için yapılan coğrafi tescil başvurusunu kabul etti. Erzurum’da halen 15 ürün coğrafi işaret için sırada bekliyor. Gaziantep 102, Konya 70 ve Erzurum 53 coğrafi işaretli ürünle ilk üçte bulunuyor.

Coğrafi işaret nasıl alınıyor?

Ülkemizde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanıyor. Bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere “menşe adı” deniliyor. Net bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere ise “mahreç işareti” deniliyor.

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