Altına olan talep artıyor yükseliş tam gaz! İslam Memiş'ten yatırımcıya önemli mesaj

Altın yeni haftaya yükselişle başladı. Yatırımcılar yükselişin devamı gelir mi diye merak ediyor. 4 Eylül gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Piyasa Uzmanı İslam Memiş de kritik bir detay paylaştı.

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Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.666 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 1.674 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.750 lira, Cumhuriyet altını da 11.100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 1.944 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle, altına olan talebin arttığını dile getirdi.

Piyasa Uzmanı İslam Memiş: Parite üzerinden euro, altın veya gümüş...

Piyasa Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Elimde dolarım var, bu hafta için ne yapardım? Parite üzerinden euro, altın veya gümüş. Dolar endeksi (dxy) gerileyince, dolar karşısındaki enstrümanlar yükselir. Elime bu hafta TL geçecek, neyi tercih etmeliyim? Yine dolar karşısındaki enstrümanları.