13 katlı lüks binanın yıkımını görenler yok artık dedi!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay’da 13 katlı lüks site, tepesine iş makinesi çıkarılarak yıkılmaya başlandı. Bina tepesindeki iş makinası, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Binayı tepeden yıkıyor olmalarının çok ilginç geldiğini söyleyen vatandaşlar ilk kez böyle bir yıkım çalışması gördüklerini ifade etti.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da ekiplerin hasarlı binaları yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan lüks sitede ekipleri yıkım çalışması başladı. Daire fiyatlarının 2 milyon TL’yi bulduğu 4 bloklu 13 katlı lüks site, tepesine iş makinası çıkarılarak yıkılmaya başlandı. Çevrede güvenlik önlemi alınarak yıkılan sitenin tepesindeki iş makinası da vatandaşların ilgi odağı oldu.

Ekiplerin yıkıma tepeden başlamasının kendilerine ilginç geldiğini belirten Cansu Kara, “Burası İskenderun ilçesi Çay Mahallesi. Bundan birkaç gün öncesinde görmüş olduğunuz binaya vinçle, yıkım yapılacak diye geldiler. Ben de yakında bulunan bir spor salonunda çalışıyorum. Yıkımın tepeden başladığı için çevreye moloz düşüyor, tabii ki Hataylılar olarak biz bu duruma alıştık. Tepeden yıkıyor olmaları bize çok ilginç geldi açıkçası. Çünkü kaç tonluk makinelerin en tepeden kat kat yıkmaları bize garip geliyor. Burayı araç ve yaya trafiğine kapattılar. Buradan herhangi bir insan geçmesine de izin vermiyorlar” dedi.

İlk kez böyle bir yıkım çalışması gördüğünü ifade eden Özgür Türkmen, “İskenderun burası, binanın tepesinde iş makinası var. Binayı yıkıyor. İlk kez gördüğüm için çok ilginç geldi” şeklinde konuştu.