Ameliyat ettiği hasta ölen doktor aileye hakaret davası açtı 1 milyon 400 bin lira istedi

Beşiktaş’ta özel bir hastanede, Cevdet Akbulut’a yanlış müdahalede bulunulduğu ve hastanın ihmal sonucu vefat ettiğini iddia eden Akbulut ailesinin doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Doktor da kendisine ‘hakaret’ edildiği iddiasıyla Cevdet Akbulut’un kızından şikayetçi oldu. Konuyla ilgili konuşan Cevdet Akbulut’un kızı Merve Akbulut “Benden 1 milyon 140 bin TL para talep ediyor. Sayın devlet büyüklerim 45 tane ölümlü vakası olan biri hala ameliyatlara devam ediyor. Adalet istiyoruz” dedi.

Abone ol

Şeker hastası olan eşi Cevdet Akbulut’a tedavi için gittiği Beşiktaş’taki özel bir hastanede yanlış müdahalede bulunulduğunu ve eşinin ihmal sonucu vefat ettiğini iddia eden Nahide Akbulut, doktor hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Konuya ilişkin savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, "Müvekkilin eşi olan ve vefat eden Cevdet Akbulut, şeker hastası olduğundan sürekli inip çıkan hastalığının yaşantısını olumsuz yönde etkilediğinden tedavi olmak amacıyla Etiler’de bulunan özel bir hastaneye gitmiştir. Hastane bünyesinde hasta bakan Doktor Alper Çelik ile görüşmeler neticesinde maktul Cevdet Akbulut tedavi olmaya karar vermiştir. Maktul 25 Nisan 2023’de diyabet ameliyatı için kan değerleri düşmemesine rağmen hastaneye yatış yapmış ve aynı gün ameliyat olmuştur. Ameliyattan 3 gün sonra taburcu olmuş, 6 gün sonra ise dikişlerinden iltihap sızmaya başlamıştır. Oradaki hemşire, doktorun şifahen söylediği reçeteyi müvekkile vermiştir. 10 Mayıs tarihinden sonra ise hasta, dayanılamayan ağrılarından dolayı hastaneye gitmiş ve ameliyattan dolayı enfeksiyon kaptığı söylenerek hastaneye yatırılmıştır. Daha sonra aynı hastanenin bünyesinde hastaya mide stendi takılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Başsavcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde hastanın bu ameliyattan sonra daha da ağırlaştığı ileri sürülerek, "Hasta vefat tarihine kadar hastanede kalarak defalarca işleme maruz kalmıştır. Maktulün vefatından 1 gün önce Doktor Çelik, ‘hazırlıklara başlayın’ diyerek maktulün ailesine hastanın yakın zamanda ölümünü beklediğini bildirmiştir. Maktul, diyabet hastalığından kurtulmak için yürüyerek girdiği hastaneden canlı bir halde çıkamamıştır. Doktor Alper Çelik, kan değerleri tutmamasına rağmen hastayı riske atarak ameliyata almış, sonrasında enfeksiyon riskini göze alarak hastayı taburcu etmiştir. Hasta ameliyat sırasında ihmal sonucu enfeksiyon kapmış, sonrasında vefat etmiştir. Hastanın iyileşemediğini anladıkları için hastanın çıkışı için acılı müvekkile tıbbı müdahale ret formunu imzalatmışlardır. Maktul, yapılan yanlış müdahalelerden ötürü yaşam hakkını kaybetmiş olup ölümü şüphelidir’’ denilmişti.

"Babamı öldürdüğü için haykırışta bulundum"

Doktor Alper Çelik ise kendisine sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla Cevdet Akbulut’un kızı Merve Akbulut hakkında şikayetçi oldu.

Doktorun kendisine 1 milyon 140 bin TL’lik dava açtığını belirten Akbulut duruma tepki gösterdi.Cevdet Akbulut’un kızı Merve Akbulut, "Benim babamı kasten öldüren doktor Alper Çelik benim hukuki yollarımı kesmek için ‘bana sosyal medyada hakaret etti’ diyerek iftira attı. Bana tazminat davası açıyor ve para talep ediyor. Benim davamın açılması bu kadar uzun sürerken kendisi bana jet hızıyla araya arabulucu koyarak dava açması beni yolumdan döndürmez. Hiçbir şekilde yolumdan dönmeyeceğim. Benden 1 milyon 140 bin TL para talep ediyor. Sayın devlet büyüklerim 45 tane ölümlü vakası olan biri hala ameliyatlara devam ediyor. Adalet istiyoruz, yargının cezasını vermesini bekliyoruz. Doktorla bir görüşmem olmadı arabulucu avukatla bir toplantı oldu. Kendisi bana hakarette bulunduğunu söyledi fakat ben hiçbir şekilde hakarette bulunmadım. Olanı söyledim babamı öldürdüğü için haykırışta bulundum. Avukat ve doktor bana sırıtarak ‘hiçbir şey yapamazsınız istediğiniz yere şikayet edin’ dedi" ifadelerini kullandı.

"Hayvanlar gününde hayvanların gününü kutluyor"

Cevdet Akbulut’un eşi Nahide Akbulut ise "Benim 13 yaşında evladım babasız kaldı. Beş tane evladımı babasız bıraktı. Oğlum odaya giriyor çıkmıyor. Psikolojisini bozdun çocuğumun. Ben şimdi o çocuğa ne söyleyeyim. Sen benim evlatlarımı babasız bıraktın. Şu anda da kızımla uğraşıyorsun, ne istiyorsun bizden? Vicdanın ve merhametin varsa yapmazsın bunu bize. Kabul edersin suçunu. Ben bu adamın ceza almasını istiyorum. Ben iki ay boyunca eşimin başındaydım. Benim yüreğim yanıyor, gece gündüz dökülen gözyaşlarımın hesabını vereceksin. Biz sosyal medyada paylaşım yapınca üzülüyormuş, psikolojisi bozuluyormuş. Peki bizim psikolojimizi kim düzeltecek? Hayvanlar gününde hayvanların gününü kutluyor, bu insanların günü nasıl acaba hiç soruyor mu? Bayramın ilk gününde millet tatilde geziyor, ben ise eşimi gömüyorum" dedi.