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Ak Portföy, dünyanın en büyük portföy yönetim şirketleri arasında

Ak Portföy, dünyanın en büyük portföy yönetim şirketleri arasında

Ak Portföy'ün bu yıl da Investment and Pension Europe (IPE) dergisinin Top 500 listesine girerek dünyanın en büyük portföy şirketleri arasında yer aldığı bildirildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Portföy, Türkiye’nin En Büyük Özel Portföy Yönetimi Şirketi unvanını elinde tutarak, 2020 yılından bu yana IPE Top 500 listesinde açıklanan dünyanın en büyük 500 portföy yönetim şirketi arasında yer alıyor.

Şirket, yönettiği 350 milyar liranın üzerindeki varlık büyüklüğüyle, bu yıl da IPE dergisinin Top 500 listesine girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, Türkiye’nin en büyük özel portföy yönetimi şirketi olarak, odaklarına her zaman tasarruf sahiplerinin ihtiyaç ve beklentilerini aldıklarını belirtti.

Ersarı, şunları kaydetti:

"Sektörün en geniş yatırım evreni ile yatırımcılarımıza dünya standartlarında yeni nesil ürün ve hizmetler sunuyor, ürünlerimizi geleceğe odaklanarak tasarlıyoruz. Art arda gelen başarılarımız, kurum olarak doğru yolda olduğumuzun en net göstergesidir. Bu anlayışımızın uluslararası arenada da karşılık buluyor olmasından gurur duyuyoruz."

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