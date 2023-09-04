İş yerleri için kirada tavan fiyat belli oldu! En fazla yüzde 58,28 zam yapılabilecek.

TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından iş yerleri için kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan enflasyon verilerine göre, eylül ayı itibarıyla iş yeri kiralarına en fazla yüzde 58,28 zam yapılabilecek.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 9,09, yıllık ise yüzde 58,94, 12 aylık enflasyon oranı ise yüzde 58,28 oldu. Buna göre, iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zammı da belli oldu.

İşyeri kira zammı 12 aylık enflasyon verisi üzerinden belirleniyor. Böylelikle eylül ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 58,28 zam yapılabilecek.

Öte yandan konut kiraları ise yüzde 25’lik tavan zam oranının geçerli olmasından dolayı yüzde 58,28’lik oranından etkilenmeyecek.