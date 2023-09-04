Trabzonspor, eski oyuncusunu transfer ediyor! Türkiye'ye geldi

Trabzonspor, kiralık transferi konusunda El-İttifak ile anlaşmaya vardığı eski oyuncusu Berat Özdemir'i Türkiye'ye getirdi.Abone ol
Trabzonspor, kiralık olarak transferi konusunda El-İttifak ile anlaşmaya vardığı Berat Özdemir'i Türkiye'ye getirdi.
Sağlık kontrollerinden geçen oyuncunun kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
İmza sonrası Trabzon'a gidecek olan Berat Özdemir, daha sonra takımla çalışmalara katılacak.
Başarılı orta saha, bordo-mavili ekip ile şampiyonluk yaşadıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Al-Ettifak'a transfer olmuştu.
Suudi Arabistan'da başarılı bir sezon geçiren Berat Özdemir, El-İttifak'ta 31 maça çıkıp 1 kez de ağları havalandırma başarısı gösterdi.