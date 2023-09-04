Trabzonspor, eski oyuncusunu transfer ediyor! Türkiye'ye geldi

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Sabancı çiftinin oğulları kaza sonrası ilk kez görüntülendi

Çanakkale'de bıçaklı saldırı: Eski kocası serbest bırakılan genç kadın yardım çığlığı attı

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İş yerleri için kirada tavan fiyat belli oldu! En fazla yüzde 58,28 zam yapılabilecek.

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