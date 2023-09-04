Sabancı çiftinin oğulları kaza sonrası ilk kez görüntülendi

Yunanistan’da tatil yaptıkları sırada teknelerinin kayaya çarpması sonucu yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın büyük oğulları Emrecan Sabancı kazanın ardından ilk kez Bebek’te görüntülendi.

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Yunanistan tatilinde iki çocuğuyla kaza geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çifti, Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı.

İlk olarak Bodrum’a, ardından Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos’ta İstanbul’a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın tedavisi devam ederken; kaza sırasında hafif yaralanan oğulları Emrecan Sabancı önceki akşam Bebek’teydi.

Sabah’ın haberine göre; 22 yaşındaki Sabancı, kız arkadaşıyla birlikte Bebek’teki bir otele girerken görüntülendi. Mekana girişte tedbir aldıran Sabancı, aracını otelin kapısına yanaştırarak içeri girdi.

Gazetecileri fark eden şoförü ise Sabancı’yı ikaz etti. Otelden gece yarısı ayrılan Sabancı, çıkışta görüntü vermemek için deniz yolunu tercih etti.