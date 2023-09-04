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Kocaeli'de cankurtaranlar iki haftada 402 kişiyi kurtardı!

Kocaeli'de cankurtaranlar iki haftada 402 kişiyi kurtardı!

Kocaeli sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 402 kişiyi kurtardı.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, denize giren vatandaşların güvenliği için yaz sezonu süresince Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, sahillerde tatilcilerin can güvenliğini sağlıyor.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere plajlarda nöbetlerini sürdüren ekipler, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde 402 vakaya müdahale etti.

Ekipler, Cebeci'de 175, Kovanağzı'nda 9, Kumcağız'da 106, Miço Plajı'nda 3, Kerpe'de 18, Sarısu'da 10, Seyrek'te 14, Bağırganlı'da 24, Karamürsel'de 10, Darıca'da 22, Bayramoğlu sahilinde ise 11 kişi olmak üzere 402 kişiyi boğulmaktan kurtardı.​​​​​​​

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