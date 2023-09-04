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Tatile henüz çıkamayanlara fırsat! Çeşme'de yüzde 50'ye varan indirim!

Tatile henüz çıkamayanlara fırsat! Çeşme'de yüzde 50'ye varan indirim!

Eylül ayına girilmesi ve okulların açılmasıyla yaz sezonu sona ererken, Çeşmeli turizmciler hala tatil yapamayanlar için yüzde 50'ye varan indirim kampanyası yaptılar.

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Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Hala tatil yapamayanlara bir çağrımız var! Lütfen Eylül’de Çeşme’ye gelin Eylül keyfini şok indirimlerle yaşayın" diyerek davette bulundu.

2023 yılının yaşanan büyük deprem nedeniyle keyifsiz başladığını, hem psikolojik, hem de ekonomik sıkıntıların gölgesinde sezona girildiğini belirten ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Bu sebeple de, çok vatandaşımızı ve birçok Çeşme sevdalısı misafirimizi maalesef Çeşme’de göremedik. Tabi ki onları unutmadık, unutmayacağız da" diyerek, Çeşmeli turizmcilerin özel kampanya yaptıklarını söyledi.

"Bu pahalılıkta yüzde 50‘ye varan indirim avantajlı tatil keyfi tüm sevenlerimizi bekliyor olacak"

Eylül ayında tatilin Çeşme'de çok daha güzel olduğunun herkesçe bilindiğini vurgulayan Demir, "Dalgalı denizi dinginleşir, plajları sakinleşir, rüzgarı samimileşir, Alaçatı sokakları sessizleşir. Neticede, Çeşme’ye geldiğinizde daha çok avantajlı, kaliteli ve tabi ki bu pahalılıkta yüzde 50‘ye varan indirim avantajlı tatil keyfi tüm sevenlerimizi bekliyor olacak. Hala tatil yapmayan vatandaşlarımızı bu güzelliğe davet ediyoruz ve hepsini Eylül ayında Çeşme’yi yaşamaya bekliyoruz" diye çağrıda bulundu.

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