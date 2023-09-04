Milli Savunma'dan açıklama! Savaş uçağının parçası Ankara'da bir otoparka düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu sırasında TPAO'ya ait açık otoparka düştüğünü bildirdi.

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Ankara’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-4 savaş uçağının bir parçası semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'na ait açık bir otoparka düştü. Uçak parçasından kopan parça otoparktaki 3 otomobilin üstüne düştü. Düşme sonucunda 3 otomobilde maddi hasar meydana gelirken, uçağa ait parça yetkililer tarafından kaldırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Patlama sesi duydum"

Olayın görgü şahitlerinden olan, Adnan Akkuş, “Okul bahçesinde dışarıdaydım. Bir uçağın havadan geçtiğini duydum. Aşırı derecede hızlı gittiğini duyunca dışarı baktım. Uçak geçtikten sonra 30 saniye sonrası ise patlama sesini duydum. Havada ufak bir parça gözüktü. Uçaktan parçanın düştüğünü fark eden pilot bir patlama sesi çıkardığını düşünüyorum. İnsanların zarar görmesini istemediğinden dolayı böyle bir şey yaptığını düşünüyorum” diye konuştu.