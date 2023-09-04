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Sabahki Ege depreminden sonra korkutan açıklama! Deprem fırtınası yaşanabilir

Sabahki Ege depreminden sonra korkutan açıklama! Deprem fırtınası yaşanabilir

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 08.26'da merkez üssü Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Aydın’ın yanı sıra İzmir’de de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Korkutan depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den açıklama geldi.

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Sabah saatlerinde Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde, AFAD verilerine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Menderes ilçesi ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi başta olmak üzere bölgede hissedilen depremde ilk bilgiye göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bölgede tedirginlik yaratan depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir depreme ilişkin açıklama yaptı. Sözbilir "Bu depremler nedeniyle deprem fırtınası şeklinde bir süreç yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Bu sabah AFAD verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde, 6.97 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Ardından 3.2 büyüklüğüne varan artçı depremler oldu. Bu depremlerin dış merkez yerlerine baktığımızda, Özdere ve Ahmetbeyli 3-6 km güneyine düştüğünü görüyoruz.

Burası Gümüldür fayının güneydoğu ucuna karşılık geliyor. Bilindiği gibi 3 yıl önce 30 Ekim 2020 tarihinde Kuşadası Körfezi'nde 6.6 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve bu depremden 70 km uzaklıkta bulunan Bayraklı ilçemizde 117 vatandaşımız can vermişti.

"Bu depremler nedeniyle deprem fırtınası şeklinde bir süreç yaşanabilir"

Bugün olan deprem, 30 Ekim depreminin tetiklediği Gümüldür fayının deniz altındaki kolunda gelişmiş olmalı. Depremin odak mekanizma çözümü verileri, sol yanal bileşenli, oblik atımlı normal bir fayın depremi ürettiğini gösteriyor. Körfezde 30 Ekim depremini üreten Sisam fayı ile Gümüldür fayı arasında kalan bölgede çok sayıda denizaltı fayı olduğundan, bu depremler nedeniyle deprem fırtınası şeklinde bir süreç yaşanabilir" dedi.

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