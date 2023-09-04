Hadise'den İzmir Menemen'de muhteşem konser!

Hadise, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde Ulukent Mahallesi'nde konser verdi.

Abone ol

Birbirinden güzel şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Hadise, sahne performansıyla da Ulukent’i yıktı geçti. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da üniversiteyi kazanan ve yeni üniversite mezunu Menemenli gençlere 5’er bin lira teşvik ve başarı ödülü verdiklerini müjdeledi.

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri tüm coşkusuyla devam ediyor. Konser programları çerçevesinde ünlü sanatçı Hadise, Ulukent’te sahne aldı. Binlerce hayranıyla Kent-2'de buluşan Hadise, en sevilen şarkılarını Menemenliler için söyledi. Sahne şovuyla herkesi büyüleyen Hadise müzikseverlerden büyük ilgi gördü. Uzun zamandır böyle bir kalabalık görmediğini belirten Hadise, izleyenlere müzik ve dans şöleni sundu. Vatandaşlar nefes kesen gösterileri cep telefonları ve kameralarıyla ölümsüzleştirdi.